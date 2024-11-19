CFA Frangı BCEAO'dan Macar forintine Geçmiş Döviz Kurları
CFA Frangı BCEAO'dan Macar forintine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, CFA Frangı BCEAO'dan (XOF) Macar forintine (HUF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XOF - HUF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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XOF → HUF çevrim grafiği
1 XOF = 0,62025 HUF
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CFA frangı BCEAO → Macar forinti döviz kuru geçmişi
Bugünün CFA frangı BCEAO Macar forintine döviz kuru şu anda 0,620, dünden bu yana %-0.673 değerinde değişti. CFA frangı BCEAO değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.747 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFA frangı BCEAO Macar forintine döviz kuru en yüksek değeri 0,627 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,618 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.303 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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