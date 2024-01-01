500 CFA Frangı BCEAO'dan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → SGD çevirin

1,000CFA XOF = 0,002157S$ SGD

12:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 XOF → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00220,0022
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00220,0022
Değişim-0.60%-2.82%
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1 XOF → SGD istatistikleri

XOF → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. XOF → SGD kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

XOF → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0022 oldu. XOF → SGD kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9921,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6211,6932.179,2
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1250,9561.230,27
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5511,4151.821,74

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Singapur Doları
1 XOF0,00216 SGD
5 XOF0,01079 SGD
10 XOF0,02157 SGD
20 XOF0,04314 SGD
50 XOF0,10786 SGD
100 XOF0,21572 SGD
250 XOF0,53931 SGD
500 XOF1,07861 SGD
1000 XOF2,15722 SGD
2000 XOF4,31444 SGD
5000 XOF10,78610 SGD
10000 XOF21,57220 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / CFA Frangı BCEAO
1 SGD463,55900 XOF
5 SGD2.317,79500 XOF
10 SGD4.635,59000 XOF
20 SGD9.271,18000 XOF
50 SGD23.177,95000 XOF
100 SGD46.355,90000 XOF
250 SGD115.889,75000 XOF
500 SGD231.779,50000 XOF
1000 SGD463.559,00000 XOF
2000 SGD927.118,00000 XOF
5000 SGD2.317.795,00000 XOF
10000 SGD4.635.590,00000 XOF