10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → IDR çevirin

1,000CFA XOF = 25,50Rp IDR

10:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 XOF → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,223226,4364
Düşük25,408925,4089
Ortalama25,735425,8949
Değişim-0.50%-3.18%
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1 XOF → IDR istatistikleri

XOF → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,2232, en düşük 25,4089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7354 oldu. XOF → IDR kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

XOF → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,4364, en düşük 25,4089 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,8949 oldu. XOF → IDR kurundaki değişiklik -3.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9931,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6311,6932.180,58
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1290,9551.230,67
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5581,4151.822,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Endonezya Rupisi
1 XOF25,49710 IDR
5 XOF127,48550 IDR
10 XOF254,97100 IDR
20 XOF509,94200 IDR
50 XOF1.274,85500 IDR
100 XOF2.549,71000 IDR
250 XOF6.374,27500 IDR
500 XOF12.748,55000 IDR
1000 XOF25.497,10000 IDR
2000 XOF50.994,20000 IDR
5000 XOF127.485,50000 IDR
10000 XOF254.971,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 IDR0,03922 XOF
5 IDR0,19610 XOF
10 IDR0,39220 XOF
20 IDR0,78440 XOF
50 IDR1,96101 XOF
100 IDR3,92201 XOF
250 IDR9,80503 XOF
500 IDR19,61005 XOF
1000 IDR39,22010 XOF
2000 IDR78,44020 XOF
5000 IDR196,10050 XOF
10000 IDR392,20100 XOF