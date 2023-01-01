500 Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile IDR → XOF çevirin

500 idr
20 xof

1.00000 IDR = 0.04015 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

IDR → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 XOF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 IDR0.04015 XOF
5 IDR0.20074 XOF
10 IDR0.40149 XOF
20 IDR0.80298 XOF
50 IDR2.00744 XOF
100 IDR4.01488 XOF
250 IDR10.03720 XOF
500 IDR20.07440 XOF
1000 IDR40.14880 XOF
2000 IDR80.29760 XOF
5000 IDR200.74400 XOF
10000 IDR401.48800 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Endonezya Rupisi
1 XOF24.90730 IDR
5 XOF124.53650 IDR
10 XOF249.07300 IDR
20 XOF498.14600 IDR
50 XOF1245.36500 IDR
100 XOF2490.73000 IDR
250 XOF6226.82500 IDR
500 XOF12453.65000 IDR
1000 XOF24907.30000 IDR
2000 XOF49814.60000 IDR
5000 XOF124536.50000 IDR
10000 XOF249073.00000 IDR