250 Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile IDR → XOF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Endonezya Rupisi
|1 XOF
|24.90730 IDR
|5 XOF
|124.53650 IDR
|10 XOF
|249.07300 IDR
|20 XOF
|498.14600 IDR
|50 XOF
|1245.36500 IDR
|100 XOF
|2490.73000 IDR
|250 XOF
|6226.82500 IDR
|500 XOF
|12453.65000 IDR
|1000 XOF
|24907.30000 IDR
|2000 XOF
|49814.60000 IDR
|5000 XOF
|124536.50000 IDR
|10000 XOF
|249073.00000 IDR