10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى روبية إندونيسية

تحويل XOF إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

10000 xof
253529.00 idr

1.00000 XOF = 25.35290 IDR

Mid-market exchange rate at 23:25
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87371.0848590.24431.48441.666440.9630518.7699
1 GBP1.1445611.24165103.2881.698951.90731.1022721.4828
1 USD0.921750.80538183.1861.36831.53610.887717.3018
1 INR0.0110810.009681680.012021310.01644870.01846580.01067130.207989

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الروبية الإندونيسية
1 XOF25.35290 IDR
5 XOF126.76450 IDR
10 XOF253.52900 IDR
20 XOF507.05800 IDR
50 XOF1267.64500 IDR
100 XOF2535.29000 IDR
250 XOF6338.22500 IDR
500 XOF12676.45000 IDR
1000 XOF25352.90000 IDR
2000 XOF50705.80000 IDR
5000 XOF126764.50000 IDR
10000 XOF253529.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 IDR0.03944 XOF
5 IDR0.19722 XOF
10 IDR0.39443 XOF
20 IDR0.78886 XOF
50 IDR1.97216 XOF
100 IDR3.94432 XOF
250 IDR9.86080 XOF
500 IDR19.72160 XOF
1000 IDR39.44320 XOF
2000 IDR78.88640 XOF
5000 IDR197.21600 XOF
10000 IDR394.43200 XOF