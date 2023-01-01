ألف فرنك غرب إفريقي إلى دولار كندي

تحويل XOF إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xof
٢٫٢٣ cad

1.00000 XOF = 0.00223 CAD

Mid-market exchange rate at 22:49
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053151.36820.921851.5365710.15651.35015844.761
1 GBP1.2417511.698961.144691.9080412.61181.676551048.98
1 CAD0.7308870.58859510.6737531.123067.423260.986807617.425
1 EUR1.08480.87361.4842211.6668711.01781.46464916.397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

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XOF إلى MAD

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XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار كندي
1 XOF0.00223 CAD
5 XOF0.01116 CAD
10 XOF0.02233 CAD
20 XOF0.04466 CAD
50 XOF0.11164 CAD
100 XOF0.22329 CAD
250 XOF0.55822 CAD
500 XOF1.11644 CAD
1000 XOF2.23288 CAD
2000 XOF4.46576 CAD
5000 XOF11.16440 CAD
10000 XOF22.32880 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CAD447.85100 XOF
5 CAD2239.25500 XOF
10 CAD4478.51000 XOF
20 CAD8957.02000 XOF
50 CAD22392.55000 XOF
100 CAD44785.10000 XOF
250 CAD111962.75000 XOF
500 CAD223925.50000 XOF
1000 CAD447851.00000 XOF
2000 CAD895702.00000 XOF
5000 CAD2239255.00000 XOF
10000 CAD4478510.00000 XOF