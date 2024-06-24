1 دولار كندي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CAD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 cad
447 xof

C$1.000 CAD = CFA446.8 XOF

Mid-market exchange rate at 12:27
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4870.9320.79279.321.5057.25958.774
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.59410.847299.7521.6157.7963.073
1 GBP1.267105.741.181353.7731.9069.19474.44

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CAD٤٤٦٫٧٥٩٠٠ XOF
5 CAD٢٬٢٣٣٫٧٩٥٠٠ XOF
10 CAD٤٬٤٦٧٫٥٩٠٠٠ XOF
20 CAD٨٬٩٣٥٫١٨٠٠٠ XOF
50 CAD٢٢٬٣٣٧٫٩٥٠٠٠ XOF
100 CAD٤٤٬٦٧٥٫٩٠٠٠٠ XOF
250 CAD١١١٬٦٨٩٫٧٥٠٠٠ XOF
500 CAD٢٢٣٬٣٧٩٫٥٠٠٠٠ XOF
1000 CAD٤٤٦٬٧٥٩٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 CAD٨٩٣٬٥١٨٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 CAD٢٬٢٣٣٬٧٩٥٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 CAD٤٬٤٦٧٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار كندي
1 XOF٠٫٠٠٢٢٤ CAD
5 XOF٠٫٠١١١٩ CAD
10 XOF٠٫٠٢٢٣٨ CAD
20 XOF٠٫٠٤٤٧٧ CAD
50 XOF٠٫١١١٩٢ CAD
100 XOF٠٫٢٢٣٨٣ CAD
250 XOF٠٫٥٥٩٥٩ CAD
500 XOF١٫١١٩١٧ CAD
1000 XOF٢٫٢٣٨٣٤ CAD
2000 XOF٤٫٤٧٦٦٨ CAD
5000 XOF١١٫١٩١٧٠ CAD
10000 XOF٢٢٫٣٨٣٤٠ CAD