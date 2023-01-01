100 فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CHF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ chf
٦٩٬٦٠٨ xof

1.00000 CHF = 696.08000 XOF

Mid-market exchange rate at 12:14
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927650.79494483.39251.35811.514144.3851.62628
1 EUR1.07810.8569589.89711.464031.6321155.6651.75313
1 GBP1.257951.166931104.9041.708421.90454181.6292.04578
1 INR0.01199150.01112380.0095325610.01628560.01815521.731390.0195015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CHF696.08000 XOF
5 CHF3480.40000 XOF
10 CHF6960.80000 XOF
20 CHF13921.60000 XOF
50 CHF34804.00000 XOF
100 CHF69608.00000 XOF
250 CHF174020.00000 XOF
500 CHF348040.00000 XOF
1000 CHF696080.00000 XOF
2000 CHF1392160.00000 XOF
5000 CHF3480400.00000 XOF
10000 CHF6960800.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الفرنك السويسري
1 XOF0.00144 CHF
5 XOF0.00718 CHF
10 XOF0.01437 CHF
20 XOF0.02873 CHF
50 XOF0.07183 CHF
100 XOF0.14366 CHF
250 XOF0.35916 CHF
500 XOF0.71831 CHF
1000 XOF1.43662 CHF
2000 XOF2.87324 CHF
5000 XOF7.18310 CHF
10000 XOF14.36620 CHF