ألف فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

تحويل XOF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xof
١٫٤٥ chf

1.00000 XOF = 0.00145 CHF

Mid-market exchange rate at 22:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053151.368250.92191.5365710.15491.35015844.734
1 GBP1.2417511.699021.144751.9080412.60981.676551048.95
1 CAD0.7308610.58857310.6737911.123027.421820.986771617.383
1 EUR1.08470.873551.4841411.6667211.0151.46451916.283

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الفرنك السويسري
1 XOF0.00145 CHF
5 XOF0.00724 CHF
10 XOF0.01448 CHF
20 XOF0.02897 CHF
50 XOF0.07242 CHF
100 XOF0.14483 CHF
250 XOF0.36208 CHF
500 XOF0.72415 CHF
1000 XOF1.44831 CHF
2000 XOF2.89662 CHF
5000 XOF7.24155 CHF
10000 XOF14.48310 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CHF690.46100 XOF
5 CHF3452.30500 XOF
10 CHF6904.61000 XOF
20 CHF13809.22000 XOF
50 CHF34523.05000 XOF
100 CHF69046.10000 XOF
250 CHF172615.25000 XOF
500 CHF345230.50000 XOF
1000 CHF690461.00000 XOF
2000 CHF1380922.00000 XOF
5000 CHF3452305.00000 XOF
10000 CHF6904610.00000 XOF