500 فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

تحويل XOF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

500 xof
0.72 chf

1.00000 XOF = 0.00145 CHF

Mid-market exchange rate at 22:52
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8053151.36830.9221.5364510.15611.35844.709
1 GBP1.2417511.699091.144891.9078912.61131.676361048.92
1 CAD0.7308340.58855210.6738281.122897.422420.986626617.342
1 EUR1.08460.873451.4840611.6664411.01531.46421916.171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الفرنك السويسري
1 XOF0.00145 CHF
5 XOF0.00724 CHF
10 XOF0.01448 CHF
20 XOF0.02897 CHF
50 XOF0.07242 CHF
100 XOF0.14484 CHF
250 XOF0.36210 CHF
500 XOF0.72419 CHF
1000 XOF1.44839 CHF
2000 XOF2.89678 CHF
5000 XOF7.24195 CHF
10000 XOF14.48390 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CHF690.42300 XOF
5 CHF3452.11500 XOF
10 CHF6904.23000 XOF
20 CHF13808.46000 XOF
50 CHF34521.15000 XOF
100 CHF69042.30000 XOF
250 CHF172605.75000 XOF
500 CHF345211.50000 XOF
1000 CHF690423.00000 XOF
2000 CHF1380846.00000 XOF
5000 CHF3452115.00000 XOF
10000 CHF6904230.00000 XOF