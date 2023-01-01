1 فرنك غرب إفريقي إلى دولار أمريكي

تحويل XOF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٠٫٠٠ usd

1.00000 XOF = 0.00163 USD

Mid-market exchange rate at 23:37
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.084690.24251.484981.670410.962818.7732
1 GBP1.1440311.24085103.2431.698911.911061.1014821.4777
1 USD0.9220.805899183.20351.369151.540120.887717.3089
1 INR0.01108130.009685880.012018710.01645540.01851030.0106690.208031

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار أمريكي
1 XOF0.00163 USD
5 XOF0.00816 USD
10 XOF0.01632 USD
20 XOF0.03264 USD
50 XOF0.08160 USD
100 XOF0.16320 USD
250 XOF0.40800 USD
500 XOF0.81600 USD
1000 XOF1.63199 USD
2000 XOF3.26398 USD
5000 XOF8.15995 USD
10000 XOF16.31990 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 USD612.75000 XOF
5 USD3063.75000 XOF
10 USD6127.50000 XOF
20 USD12255.00000 XOF
50 USD30637.50000 XOF
100 USD61275.00000 XOF
250 USD153187.50000 XOF
500 USD306375.00000 XOF
1000 USD612750.00000 XOF
2000 USD1225500.00000 XOF
5000 USD3063750.00000 XOF
10000 USD6127500.00000 XOF