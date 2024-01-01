تحويل GBP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

20 جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية

20 gbp
993.94 mru

£1.000 GBP = UM49.70 MRU

Mid-market exchange rate at 22:41
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7451.370.8941.635
1 EUR1.069189.351.611170.81.4650.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4771106.0550.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritanian Ouguiya
1 GBP٤٩٫٦٩٧٠٠ MRU
5 GBP٢٤٨٫٤٨٥٠٠ MRU
10 GBP٤٩٦٫٩٧٠٠٠ MRU
20 GBP٩٩٣٫٩٤٠٠٠ MRU
50 GBP٢٬٤٨٤٫٨٥٠٠٠ MRU
100 GBP٤٬٩٦٩٫٧٠٠٠٠ MRU
250 GBP١٢٬٤٢٤٫٢٥٠٠٠ MRU
500 GBP٢٤٬٨٤٨٫٥٠٠٠٠ MRU
1000 GBP٤٩٬٦٩٧٫٠٠٠٠٠ MRU
2000 GBP٩٩٬٣٩٤٫٠٠٠٠٠ MRU
5000 GBP٢٤٨٬٤٨٥٫٠٠٠٠٠ MRU
10000 GBP٤٩٦٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه استرليني
1 MRU٠٫٠٢٠١٢ GBP
5 MRU٠٫١٠٠٦١ GBP
10 MRU٠٫٢٠١٢٢ GBP
20 MRU٠٫٤٠٢٤٤ GBP
50 MRU١٫٠٠٦١٠ GBP
100 MRU٢٫٠١٢١٩ GBP
250 MRU٥٫٠٣٠٤٨ GBP
500 MRU١٠٫٠٦٠٩٥ GBP
1000 MRU٢٠٫١٢١٩٠ GBP
2000 MRU٤٠٫٢٤٣٨٠ GBP
5000 MRU١٠٠٫٦٠٩٥٠ GBP
10000 MRU٢٠١٫٢١٩٠٠ GBP