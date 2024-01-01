50 أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي

تحويل MRU إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

50 mru
1.25 usd

1.00000 MRU = 0.02509 USD

Mid-market exchange rate at 14:58
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار أمريكي
1 MRU0.02509 USD
5 MRU0.12545 USD
10 MRU0.25089 USD
20 MRU0.50179 USD
50 MRU1.25447 USD
100 MRU2.50894 USD
250 MRU6.27235 USD
500 MRU12.54470 USD
1000 MRU25.08940 USD
2000 MRU50.17880 USD
5000 MRU125.44700 USD
10000 MRU250.89400 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritanian Ouguiya
1 USD39.85750 MRU
5 USD199.28750 MRU
10 USD398.57500 MRU
20 USD797.15000 MRU
50 USD1992.87500 MRU
100 USD3985.75000 MRU
250 USD9964.37500 MRU
500 USD19928.75000 MRU
1000 USD39857.50000 MRU
2000 USD79715.00000 MRU
5000 USD199287.50000 MRU
10000 USD398575.00000 MRU