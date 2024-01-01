تحويل EUR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1 يورو إلى أوقية موريتانية

1 eur
42.03 mru

€1.000 EUR = UM42.03 MRU

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Mauritanian Ouguiya
1 EUR٤٢٫٠٣١٩٠ MRU
5 EUR٢١٠٫١٥٩٥٠ MRU
10 EUR٤٢٠٫٣١٩٠٠ MRU
20 EUR٨٤٠٫٦٣٨٠٠ MRU
50 EUR٢٬١٠١٫٥٩٥٠٠ MRU
100 EUR٤٬٢٠٣٫١٩٠٠٠ MRU
250 EUR١٠٬٥٠٧٫٩٧٥٠٠ MRU
500 EUR٢١٬٠١٥٫٩٥٠٠٠ MRU
1000 EUR٤٢٬٠٣١٫٩٠٠٠٠ MRU
2000 EUR٨٤٬٠٦٣٫٨٠٠٠٠ MRU
5000 EUR٢١٠٬١٥٩٫٥٠٠٠٠ MRU
10000 EUR٤٢٠٬٣١٩٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / اليورو
1 MRU٠٫٠٢٣٧٩ EUR
5 MRU٠٫١١٨٩٦ EUR
10 MRU٠٫٢٣٧٩١ EUR
20 MRU٠٫٤٧٥٨٣ EUR
50 MRU١٫١٨٩٥٧ EUR
100 MRU٢٫٣٧٩١٤ EUR
250 MRU٥٫٩٤٧٨٥ EUR
500 MRU١١٫٨٩٥٧٠ EUR
1000 MRU٢٣٫٧٩١٤٠ EUR
2000 MRU٤٧٫٥٨٢٨٠ EUR
5000 MRU١١٨٫٩٥٧٠٠ EUR
10000 MRU٢٣٧٫٩١٤٠٠ EUR