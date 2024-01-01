5 أوقية موريتانية إلى يورو

تحويل MRU إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
0.12 eur

1.00000 MRU = 0.02315 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / اليورو
1 MRU0.02315 EUR
5 MRU0.11573 EUR
10 MRU0.23146 EUR
20 MRU0.46293 EUR
50 MRU1.15732 EUR
100 MRU2.31463 EUR
250 MRU5.78658 EUR
500 MRU11.57315 EUR
1000 MRU23.14630 EUR
2000 MRU46.29260 EUR
5000 MRU115.73150 EUR
10000 MRU231.46300 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mauritanian Ouguiya
1 EUR43.20350 MRU
5 EUR216.01750 MRU
10 EUR432.03500 MRU
20 EUR864.07000 MRU
50 EUR2160.17500 MRU
100 EUR4320.35000 MRU
250 EUR10800.87500 MRU
500 EUR21601.75000 MRU
1000 EUR43203.50000 MRU
2000 EUR86407.00000 MRU
5000 EUR216017.50000 MRU
10000 EUR432035.00000 MRU