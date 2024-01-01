1 أوقية موريتانية إلى دولار كندي

تحويل MRU إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
0.03 cad

1.00000 MRU = 0.03402 CAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار كندي
1 MRU0.03402 CAD
5 MRU0.17011 CAD
10 MRU0.34021 CAD
20 MRU0.68042 CAD
50 MRU1.70106 CAD
100 MRU3.40212 CAD
250 MRU8.50530 CAD
500 MRU17.01060 CAD
1000 MRU34.02120 CAD
2000 MRU68.04240 CAD
5000 MRU170.10600 CAD
10000 MRU340.21200 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Mauritanian Ouguiya
1 CAD29.39340 MRU
5 CAD146.96700 MRU
10 CAD293.93400 MRU
20 CAD587.86800 MRU
50 CAD1469.67000 MRU
100 CAD2939.34000 MRU
250 CAD7348.35000 MRU
500 CAD14696.70000 MRU
1000 CAD29393.40000 MRU
2000 CAD58786.80000 MRU
5000 CAD146967.00000 MRU
10000 CAD293934.00000 MRU