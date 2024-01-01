تحويل CAD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار كندي إلى أوقية موريتانية

5 cad
143.67 mru

C$1.000 CAD = UM28.73 MRU

Mid-market exchange rate at 10:39
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.490.9330.79279.321.5057.25958.801
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07289.53110.847299.5291.6147.78463.055
1 GBP1.266105.7281.1811353.7171.9059.19274.463

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Mauritanian Ouguiya
1 CAD٢٨٫٧٣٤٩٠ MRU
5 CAD١٤٣٫٦٧٤٥٠ MRU
10 CAD٢٨٧٫٣٤٩٠٠ MRU
20 CAD٥٧٤٫٦٩٨٠٠ MRU
50 CAD١٬٤٣٦٫٧٤٥٠٠ MRU
100 CAD٢٬٨٧٣٫٤٩٠٠٠ MRU
250 CAD٧٬١٨٣٫٧٢٥٠٠ MRU
500 CAD١٤٬٣٦٧٫٤٥٠٠٠ MRU
1000 CAD٢٨٬٧٣٤٫٩٠٠٠٠ MRU
2000 CAD٥٧٬٤٦٩٫٨٠٠٠٠ MRU
5000 CAD١٤٣٬٦٧٤٫٥٠٠٠٠ MRU
10000 CAD٢٨٧٬٣٤٩٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار كندي
1 MRU٠٫٠٣٤٨٠ CAD
5 MRU٠٫١٧٤٠٠ CAD
10 MRU٠٫٣٤٨٠١ CAD
20 MRU٠٫٦٩٦٠٢ CAD
50 MRU١٫٧٤٠٠٥ CAD
100 MRU٣٫٤٨٠٠٩ CAD
250 MRU٨٫٧٠٠٢٣ CAD
500 MRU١٧٫٤٠٠٤٥ CAD
1000 MRU٣٤٫٨٠٠٩٠ CAD
2000 MRU٦٩٫٦٠١٨٠ CAD
5000 MRU١٧٤٫٠٠٤٥٠ CAD
10000 MRU٣٤٨٫٠٠٩٠٠ CAD