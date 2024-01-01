1 Moritanya ouguiyasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MRU → CAD çevirin

1 mru
0,03 cad

1,000 MRU = 0,03474 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kanada Doları
1 MRU0,03474 CAD
5 MRU0,17369 CAD
10 MRU0,34737 CAD
20 MRU0,69475 CAD
50 MRU1,73687 CAD
100 MRU3,47374 CAD
250 MRU8,68435 CAD
500 MRU17,36870 CAD
1000 MRU34,73740 CAD
2000 MRU69,47480 CAD
5000 MRU173,68700 CAD
10000 MRU347,37400 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Moritanya Ouguiyası
1 CAD28,78740 MRU
5 CAD143,93700 MRU
10 CAD287,87400 MRU
20 CAD575,74800 MRU
50 CAD1.439,37000 MRU
100 CAD2.878,74000 MRU
250 CAD7.196,85000 MRU
500 CAD14.393,70000 MRU
1000 CAD28.787,40000 MRU
2000 CAD57.574,80000 MRU
5000 CAD143.937,00000 MRU
10000 CAD287.874,00000 MRU