5 أوقية موريتانية إلى ريال برازيلي

تحويل MRU إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
0.62 brl

1.00000 MRU = 0.12431 BRL

Mid-market exchange rate at 21:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال البرازيلي
1 MRU0.12431 BRL
5 MRU0.62157 BRL
10 MRU1.24313 BRL
20 MRU2.48626 BRL
50 MRU6.21565 BRL
100 MRU12.43130 BRL
250 MRU31.07825 BRL
500 MRU62.15650 BRL
1000 MRU124.31300 BRL
2000 MRU248.62600 BRL
5000 MRU621.56500 BRL
10000 MRU1243.13000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritanian Ouguiya
1 BRL8.04422 MRU
5 BRL40.22110 MRU
10 BRL80.44220 MRU
20 BRL160.88440 MRU
50 BRL402.21100 MRU
100 BRL804.42200 MRU
250 BRL2011.05500 MRU
500 BRL4022.11000 MRU
1000 BRL8044.22000 MRU
2000 BRL16088.44000 MRU
5000 BRL40221.10000 MRU
10000 BRL80442.20000 MRU