100 ريال برازيلي إلى أوقية موريتانية

تحويل BRL إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
767.62 mru

1.00000 BRL = 7.67616 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BRL إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078389.15171.465681.667650.954118.3955
1GBP1.168511.26104.1741.712661.948651.1148621.4952
1USD0.92740.793651182.6781.359251.546550.884817.0597
1INR0.01121680.00959930.012095110.01644030.01870570.01070180.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritanian Ouguiya
1 BRL7.67616 MRU
5 BRL38.38080 MRU
10 BRL76.76160 MRU
20 BRL153.52320 MRU
50 BRL383.80800 MRU
100 BRL767.61600 MRU
250 BRL1919.04000 MRU
500 BRL3838.08000 MRU
1000 BRL7676.16000 MRU
2000 BRL15352.32000 MRU
5000 BRL38380.80000 MRU
10000 BRL76761.60000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال البرازيلي
1 MRU0.13027 BRL
5 MRU0.65136 BRL
10 MRU1.30273 BRL
20 MRU2.60546 BRL
50 MRU6.51365 BRL
100 MRU13.02730 BRL
250 MRU32.56825 BRL
500 MRU65.13650 BRL
1000 MRU130.27300 BRL
2000 MRU260.54600 BRL
5000 MRU651.36500 BRL
10000 MRU1302.73000 BRL