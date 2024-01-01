10 أوقية موريتانية إلى ليرة تركية

تحويل MRU إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10 mru
7.88 try

1.00000 MRU = 0.78757 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ليرة تركية
1 MRU0.78757 TRY
5 MRU3.93785 TRY
10 MRU7.87571 TRY
20 MRU15.75142 TRY
50 MRU39.37855 TRY
100 MRU78.75710 TRY
250 MRU196.89275 TRY
500 MRU393.78550 TRY
1000 MRU787.57100 TRY
2000 MRU1575.14200 TRY
5000 MRU3937.85500 TRY
10000 MRU7875.71000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritanian Ouguiya
1 TRY1.26973 MRU
5 TRY6.34865 MRU
10 TRY12.69730 MRU
20 TRY25.39460 MRU
50 TRY63.48650 MRU
100 TRY126.97300 MRU
250 TRY317.43250 MRU
500 TRY634.86500 MRU
1000 TRY1269.73000 MRU
2000 TRY2539.46000 MRU
5000 TRY6348.65000 MRU
10000 TRY12697.30000 MRU