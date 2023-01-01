درهم إماراتي إلى ليرة تركية
تحويل AED إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ليرة تركية
|1 AED
|7.36158 TRY
|5 AED
|36.80790 TRY
|10 AED
|73.61580 TRY
|20 AED
|147.23160 TRY
|50 AED
|368.07900 TRY
|100 AED
|736.15800 TRY
|250 AED
|1840.39500 TRY
|500 AED
|3680.79000 TRY
|1000 AED
|7361.58000 TRY
|2000 AED
|14723.16000 TRY
|5000 AED
|36807.90000 TRY
|10000 AED
|73615.80000 TRY