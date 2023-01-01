درهم إماراتي إلى ليرة تركية

تحويل AED إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
7361.58 try

1.00000 AED = 7.36158 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:43 UTC
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AED إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.655820.9576518.2094
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.917571.1090321.0879
1USD0.94010.811787182.9251.347951.556660.900317.1189
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01877190.01085680.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ليرة تركية
1 AED7.36158 TRY
5 AED36.80790 TRY
10 AED73.61580 TRY
20 AED147.23160 TRY
50 AED368.07900 TRY
100 AED736.15800 TRY
250 AED1840.39500 TRY
500 AED3680.79000 TRY
1000 AED7361.58000 TRY
2000 AED14723.16000 TRY
5000 AED36807.90000 TRY
10000 AED73615.80000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TRY0.13584 AED
5 TRY0.67920 AED
10 TRY1.35840 AED
20 TRY2.71680 AED
50 TRY6.79200 AED
100 TRY13.58400 AED
250 TRY33.96000 AED
500 TRY67.92000 AED
1000 TRY135.84000 AED
2000 TRY271.68000 AED
5000 TRY679.20000 AED
10000 TRY1358.40000 AED