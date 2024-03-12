20 ليرة تركية إلى درهم إماراتي

تحويل TRY إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

20 try
2.29 aed

1.000 TRY = 0.1146 AED

Mid-market exchange rate at 12:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٤٩٠٫٥٢٤١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٨١٨٫٣٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩٢١١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٥١٨
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٧٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TRY٠٫١١٤٦٢ AED
5 TRY٠٫٥٧٣١٠ AED
10 TRY١٫١٤٦١٩ AED
20 TRY٢٫٢٩٢٣٨ AED
50 TRY٥٫٧٣٠٩٥ AED
100 TRY١١٫٤٦١٩٠ AED
250 TRY٢٨٫٦٥٤٧٥ AED
500 TRY٥٧٫٣٠٩٥٠ AED
1000 TRY١١٤٫٦١٩٠٠ AED
2000 TRY٢٢٩٫٢٣٨٠٠ AED
5000 TRY٥٧٣٫٠٩٥٠٠ AED
10000 TRY١٬١٤٦٫١٩٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ليرة تركية
1 AED٨٫٧٢٤٥٨ TRY
5 AED٤٣٫٦٢٢٩٠ TRY
10 AED٨٧٫٢٤٥٨٠ TRY
20 AED١٧٤٫٤٩١٦٠ TRY
50 AED٤٣٦٫٢٢٩٠٠ TRY
100 AED٨٧٢٫٤٥٨٠٠ TRY
250 AED٢٬١٨١٫١٤٥٠٠ TRY
500 AED٤٬٣٦٢٫٢٩٠٠٠ TRY
1000 AED٨٬٧٢٤٫٥٨٠٠٠ TRY
2000 AED١٧٬٤٤٩٫١٦٠٠٠ TRY
5000 AED٤٣٬٦٢٢٫٩٠٠٠٠ TRY
10000 AED٨٧٬٢٤٥٫٨٠٠٠٠ TRY