60000 Macar forintinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile HUF → TRY çevirin

60.000 huf
4.465,57 try

1.00000 HUF = 0.07443 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

HUF → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 TRY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / Türk Lirası
2000 HUF148.85240 TRY
5000 HUF372.13100 TRY
10000 HUF744.26200 TRY
15000 HUF1116.39300 TRY
20000 HUF1488.52400 TRY
30000 HUF2232.78600 TRY
40000 HUF2977.04800 TRY
50000 HUF3721.31000 TRY
60000 HUF4465.57200 TRY
100000 HUF7442.62000 TRY
150000 HUF11163.93000 TRY
200000 HUF14885.24000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Macar Forinti
1 TRY13.43610 HUF
5 TRY67.18050 HUF
10 TRY134.36100 HUF
20 TRY268.72200 HUF
50 TRY671.80500 HUF
100 TRY1343.61000 HUF
250 TRY3359.02500 HUF
500 TRY6718.05000 HUF
1000 TRY13436.10000 HUF
2000 TRY26872.20000 HUF
5000 TRY67180.50000 HUF
10000 TRY134361.00000 HUF