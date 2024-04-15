2.000 Türk lirasından Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile TRY → AUD çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Türk lirasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Avustralya Doları / Türk Lirası
|1 AUD
|20,95170 TRY
|5 AUD
|104,75850 TRY
|10 AUD
|209,51700 TRY
|20 AUD
|419,03400 TRY
|50 AUD
|1.047,58500 TRY
|100 AUD
|2.095,17000 TRY
|250 AUD
|5.237,92500 TRY
|500 AUD
|10.475,85000 TRY
|1000 AUD
|20.951,70000 TRY
|2000 AUD
|41.903,40000 TRY
|5000 AUD
|104.758,50000 TRY
|10000 AUD
|209.517,00000 TRY