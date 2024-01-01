PKR - TRY Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Türk lirası

Türk lirası

Genellikle TL olarak kısaltılan Türk lirası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu TRY olup simgesi ₺ şeklindedir. Lira, popüler olarak euro ile takas edilir. Lira dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Dünyada değer bakımından en çok işlem gören 16. para...



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