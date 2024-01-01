PKR - AED Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

BAE dirhemi

BAE dirhemi

Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir. Para birimi kodu AED olup simgesi د.إ şeklindedir. Resmi olmayan kısaltmaları 'Dhs' ve 'DH' şeklindedir. AED, popüler olarak Hindistan rupisi ile takas edilir (INR'den AED'ye). Dirhem itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir.



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