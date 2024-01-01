20 Pakistan rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → TRY çevirin

1.000₨ PKR = 0.1242TL TRY

11:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 PKR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.12420.1242
Düşük0.12310.1215
Ortalama0.12350.1228
Değişim0.84%2.12%
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1 PKR → TRY istatistikleri

PKR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1242, en düşük 0.1231 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1235 oldu. PKR → TRY kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

PKR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1242, en düşük 0.1215 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1228 oldu. PKR → TRY kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9485584.41160.7924243.672951.409853.7540534.5284
1 EUR1.05425188.99090.83543.872211.486333.9577136.4016
1 INR0.01184670.011237110.009387620.04351240.01670210.04447320.409048
1 GBP1.261951.19703106.52314.635081.779164.7374243.5731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türk Lirası
1 PKR0.12423 TRY
5 PKR0.62113 TRY
10 PKR1.24225 TRY
20 PKR2.48450 TRY
50 PKR6.21125 TRY
100 PKR12.42250 TRY
250 PKR31.05625 TRY
500 PKR62.11250 TRY
1000 PKR124.22500 TRY
2000 PKR248.45000 TRY
5000 PKR621.12500 TRY
10000 PKR1242.25000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Pakistan Rupisi
1 TRY8.04990 PKR
5 TRY40.24950 PKR
10 TRY80.49900 PKR
20 TRY160.99800 PKR
50 TRY402.49500 PKR
100 TRY804.99000 PKR
250 TRY2012.47500 PKR
500 TRY4024.95000 PKR
1000 TRY8049.90000 PKR
2000 TRY16099.80000 PKR
5000 TRY40249.50000 PKR
10000 TRY80499.00000 PKR