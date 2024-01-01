10 Pakistan rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → AUD çevirin

1,000₨ PKR = 0,005576A$ AUD

09:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → AUD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AUD
1 PKR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00560,0056
Düşük0,00540,0052
Ortalama0,00550,0054
Değişim3.92%4.85%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → AUD istatistikleri

PKR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0055 oldu. PKR → AUD kurundaki değişiklik 3.92 değerindeydi.

PKR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. PKR → AUD kurundaki değişiklik 4.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,40,7923,6731,413,75434,502
1 EUR1,055189,0210,8363,8741,4873,95936,391
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,514,6351,7794,73643,537

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Avustralya Doları
1 PKR0,00558 AUD
5 PKR0,02788 AUD
10 PKR0,05576 AUD
20 PKR0,11152 AUD
50 PKR0,27879 AUD
100 PKR0,55758 AUD
250 PKR1,39395 AUD
500 PKR2,78789 AUD
1000 PKR5,57578 AUD
2000 PKR11,15156 AUD
5000 PKR27,87890 AUD
10000 PKR55,75780 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Pakistan Rupisi
1 AUD179,34700 PKR
5 AUD896,73500 PKR
10 AUD1.793,47000 PKR
20 AUD3.586,94000 PKR
50 AUD8.967,35000 PKR
100 AUD17.934,70000 PKR
250 AUD44.836,75000 PKR
500 AUD89.673,50000 PKR
1000 AUD179.347,00000 PKR
2000 AUD358.694,00000 PKR
5000 AUD896.735,00000 PKR
10000 AUD1.793.470,00000 PKR