10 Yeni İsrail şekelinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → SAR çevirin

10 ils
9.84 sar

1.00000 ILS = 0.98420 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arabistan Riyali
1 ILS0.98420 SAR
5 ILS4.92101 SAR
10 ILS9.84202 SAR
20 ILS19.68404 SAR
50 ILS49.21010 SAR
100 ILS98.42020 SAR
250 ILS246.05050 SAR
500 ILS492.10100 SAR
1000 ILS984.20200 SAR
2000 ILS1968.40400 SAR
5000 ILS4921.01000 SAR
10000 ILS9842.02000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 SAR1.01605 ILS
5 SAR5.08025 ILS
10 SAR10.16050 ILS
20 SAR20.32100 ILS
50 SAR50.80250 ILS
100 SAR101.60500 ILS
250 SAR254.01250 ILS
500 SAR508.02500 ILS
1000 SAR1016.05000 ILS
2000 SAR2032.10000 ILS
5000 SAR5080.25000 ILS
10000 SAR10160.50000 ILS