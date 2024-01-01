bin Arabistan riyalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SAR → ILS çevirin

1.000 sar
1.013,32 ils

1,000SR SAR = 1,013₪ ILS

08:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,01341,0134
Düşük0,95900,9590
Ortalama0,97870,9867
Değişim1.28%2.63%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → ILS istatistikleri

SAR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0134, en düşük 0,9590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9787 oldu. SAR → ILS kurundaki değişiklik 1.28 değerindeydi.

SAR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0134, en düşük 0,9590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9867 oldu. SAR → ILS kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3880,92558,0581,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,346200,97310,66641,8361,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 SAR1,01332 ILS
5 SAR5,06660 ILS
10 SAR10,13320 ILS
20 SAR20,26640 ILS
50 SAR50,66600 ILS
100 SAR101,33200 ILS
250 SAR253,33000 ILS
500 SAR506,66000 ILS
1000 SAR1.013,32000 ILS
2000 SAR2.026,64000 ILS
5000 SAR5.066,60000 ILS
10000 SAR10.133,20000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arabistan Riyali
1 ILS0,98685 SAR
5 ILS4,93427 SAR
10 ILS9,86854 SAR
20 ILS19,73708 SAR
50 ILS49,34270 SAR
100 ILS98,68540 SAR
250 ILS246,71350 SAR
500 ILS493,42700 SAR
1000 ILS986,85400 SAR
2000 ILS1.973,70800 SAR
5000 ILS4.934,27000 SAR
10000 ILS9.868,54000 SAR