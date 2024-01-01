10 израильских новых шекелей в саудовские риялы

Сконвертируйте ILS в SAR по реальному обменному курсу

10 ils
10,28 sar

₪1,000 ILS = SR1,028 SAR

Среднерыночный курс в 16:13
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,04281,0428
Низкий0,99400,9865
В среднем1,01361,0104
Изменить1.88%3.24%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к SAR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к SAR составил 1,0428, а минимальный — 0,9940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0136. Изменение курса ILS к SAR в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к SAR составил 1,0428, а минимальный — 0,9865. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0104. Изменение курса ILS к SAR в процентном соотношении составило 3.24.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1641,4951,6270,96719,589
1 GBP1,18711,292108,1871,7741,9311,14823,247
1 USD0,9180,774183,7141,3721,4940,88817,988
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Саудовский риял
1 ILS1,02826 SAR
5 ILS5,14130 SAR
10 ILS10,28260 SAR
20 ILS20,56520 SAR
50 ILS51,41300 SAR
100 ILS102,82600 SAR
250 ILS257,06500 SAR
500 ILS514,13000 SAR
1000 ILS1 028,26000 SAR
2000 ILS2 056,52000 SAR
5000 ILS5 141,30000 SAR
10000 ILS10 282,60000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Израильский новый шекель
1 SAR0,97251 ILS
5 SAR4,86257 ILS
10 SAR9,72514 ILS
20 SAR19,45028 ILS
50 SAR48,62570 ILS
100 SAR97,25140 ILS
250 SAR243,12850 ILS
500 SAR486,25700 ILS
1000 SAR972,51400 ILS
2000 SAR1 945,02800 ILS
5000 SAR4 862,57000 ILS
10000 SAR9 725,14000 ILS