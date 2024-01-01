5 000 израильских новых шекелей в саудовские риялы

Сконвертируйте ILS в SAR по реальному обменному курсу

5 000 ils
5 141,05 sar

₪1,000 ILS = SR1,028 SAR

Среднерыночный курс в 16:15
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1 ILS в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,04281,0428
Низкий0,99400,9865
В среднем1,01361,0104
Изменить1.87%3.24%
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Соотношение 1 ILS к SAR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к SAR составил 1,0428, а минимальный — 0,9940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0136. Изменение курса ILS к SAR в процентном соотношении составило 1.87.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к SAR составил 1,0428, а минимальный — 0,9865. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0104. Изменение курса ILS к SAR в процентном соотношении составило 3.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1621,4941,6270,96719,596
1 GBP1,18711,292108,1851,7731,9311,14823,255
1 USD0,9180,774183,7121,3721,4940,88817,994
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Саудовский риял
1 ILS1,02821 SAR
5 ILS5,14105 SAR
10 ILS10,28210 SAR
20 ILS20,56420 SAR
50 ILS51,41050 SAR
100 ILS102,82100 SAR
250 ILS257,05250 SAR
500 ILS514,10500 SAR
1000 ILS1 028,21000 SAR
2000 ILS2 056,42000 SAR
5000 ILS5 141,05000 SAR
10000 ILS10 282,10000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Израильский новый шекель
1 SAR0,97257 ILS
5 SAR4,86284 ILS
10 SAR9,72567 ILS
20 SAR19,45134 ILS
50 SAR48,62835 ILS
100 SAR97,25670 ILS
250 SAR243,14175 ILS
500 SAR486,28350 ILS
1000 SAR972,56700 ILS
2000 SAR1 945,13400 ILS
5000 SAR4 862,83500 ILS
10000 SAR9 725,67000 ILS