История обменного курса израильский новый шекель–саудовские риялы

Обменный курс израильский новый шекель/саудовские риялы сейчас составляет 1,028, отражая изменение в размере -0.236% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.459% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/саудовские риялы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,044, и минимумом, равным 1,021, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.533% увеличение стоимости.