سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال السعودي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال السعودي حاليًا 1.25959 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.405% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.033% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 1.27379 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.25376 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.482%.