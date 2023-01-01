5 саудовских риялов в новые израильские шекели

Сконвертируйте SAR в ILS по реальному обменному курсу

5 sar
5.08 ils

1.00000 SAR = 1.01574 ILS

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса SAR к ILS

1 мин. назад 1 SAR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

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SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

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plane
Обменные курсы Саудовский риял / Израильский новый шекель
1 SAR1.01574 ILS
5 SAR5.07870 ILS
10 SAR10.15740 ILS
20 SAR20.31480 ILS
50 SAR50.78700 ILS
100 SAR101.57400 ILS
250 SAR253.93500 ILS
500 SAR507.87000 ILS
1000 SAR1015.74000 ILS
2000 SAR2031.48000 ILS
5000 SAR5078.70000 ILS
10000 SAR10157.40000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Саудовский риял
1 ILS0.98450 SAR
5 ILS4.92250 SAR
10 ILS9.84500 SAR
20 ILS19.69000 SAR
50 ILS49.22500 SAR
100 ILS98.45000 SAR
250 ILS246.12500 SAR
500 ILS492.25000 SAR
1000 ILS984.50000 SAR
2000 ILS1969.00000 SAR
5000 ILS4922.50000 SAR
10000 ILS9845.00000 SAR