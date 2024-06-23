تحويل EUR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى ريال سعودي

100 eur
401.14 sar

€1.000 EUR = SR4.011 SAR

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ريال سعودي
1 EUR٤٫٠١١٣٧ SAR
5 EUR٢٠٫٠٥٦٨٥ SAR
10 EUR٤٠٫١١٣٧٠ SAR
20 EUR٨٠٫٢٢٧٤٠ SAR
50 EUR٢٠٠٫٥٦٨٥٠ SAR
100 EUR٤٠١٫١٣٧٠٠ SAR
250 EUR١٬٠٠٢٫٨٤٢٥٠ SAR
500 EUR٢٬٠٠٥٫٦٨٥٠٠ SAR
1000 EUR٤٬٠١١٫٣٧٠٠٠ SAR
2000 EUR٨٬٠٢٢٫٧٤٠٠٠ SAR
5000 EUR٢٠٬٠٥٦٫٨٥٠٠٠ SAR
10000 EUR٤٠٬١١٣٫٧٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / اليورو
1 SAR٠٫٢٤٩٢٩ EUR
5 SAR١٫٢٤٦٤٦ EUR
10 SAR٢٫٤٩٢٩١ EUR
20 SAR٤٫٩٨٥٨٢ EUR
50 SAR١٢٫٤٦٤٥٥ EUR
100 SAR٢٤٫٩٢٩١٠ EUR
250 SAR٦٢٫٣٢٢٧٥ EUR
500 SAR١٢٤٫٦٤٥٥٠ EUR
1000 SAR٢٤٩٫٢٩١٠٠ EUR
2000 SAR٤٩٨٫٥٨٢٠٠ EUR
5000 SAR١٬٢٤٦٫٤٥٥٠٠ EUR
10000 SAR٢٬٤٩٢٫٩١٠٠٠ EUR