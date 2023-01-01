10 روبية باكستانية إلى ين ياباني

تحويل PKR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٥ jpy

1.00000 PKR = 0.52637 JPY

Mid-market exchange rate at 03:49
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.1650.8082443.6731.36553.751628.4332
1EUR1.0733189.2610.86743.942231.465594.0265930.5174
1INR0.01202430.011203110.009718560.04416520.01641920.04511030.341889
1GBP1.237251.15287102.89614.544421.689464.6416735.179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / ين ياباني
1 PKR0.52637 JPY
5 PKR2.63186 JPY
10 PKR5.26372 JPY
20 PKR10.52744 JPY
50 PKR26.31860 JPY
100 PKR52.63720 JPY
250 PKR131.59300 JPY
500 PKR263.18600 JPY
1000 PKR526.37200 JPY
2000 PKR1052.74400 JPY
5000 PKR2631.86000 JPY
10000 PKR5263.72000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Pakistani Rupee
100 JPY189.98000 PKR
1000 JPY1899.80000 PKR
1500 JPY2849.70000 PKR
2000 JPY3799.60000 PKR
3000 JPY5699.40000 PKR
5000 JPY9499.00000 PKR
5400 JPY10258.92000 PKR
10000 JPY18998.00000 PKR
15000 JPY28497.00000 PKR
20000 JPY37996.00000 PKR
25000 JPY47495.00000 PKR
30000 JPY56994.00000 PKR