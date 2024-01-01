100 пакистанских рупий в японские иены

Сконвертируйте PKR в JPY по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ¥0,5491 JPY

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к JPY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JPY
1 PKR в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55520,5552
Низкий0,53620,5057
В среднем0,54500,5283
Изменение2.37%4.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к JPY

За последние 30 дней максимальный курс PKR к JPY составил 0,5552, а минимальный — 0,5362. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5450. Изменение курса PKR к JPY в процентном соотношении составило 2.37.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к JPY составил 0,5552, а минимальный — 0,5057. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5283. Изменение курса PKR к JPY в процентном соотношении составило 4.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к JPY

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Японская иена
1 PKR0,54913 JPY
5 PKR2,74564 JPY
10 PKR5,49128 JPY
20 PKR10,98256 JPY
50 PKR27,45640 JPY
100 PKR54,91280 JPY
250 PKR137,28200 JPY
500 PKR274,56400 JPY
1000 PKR549,12800 JPY
2000 PKR1 098,25600 JPY
5000 PKR2 745,64000 JPY
10000 PKR5 491,28000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Пакистанская рупия
100 JPY182,10700 PKR
1000 JPY1 821,07000 PKR
1500 JPY2 731,60500 PKR
2000 JPY3 642,14000 PKR
3000 JPY5 463,21000 PKR
5000 JPY9 105,35000 PKR
5400 JPY9 833,77800 PKR
10000 JPY18 210,70000 PKR
15000 JPY27 316,05000 PKR
20000 JPY36 421,40000 PKR
25000 JPY45 526,75000 PKR
30000 JPY54 632,10000 PKR