Современная история саудовского риала

Саудовский риял был введен в 1932 году после создания Саудовской Аравии. Обменный курс этой валюты пережил несколько коррекций на протяжении всей истории. Изначально 1 риял равнялся 22 курушам. Однако к 1960 году 1 риял стал равен 20 курушам. Примечательно, что в 1952 году было создано Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA), инициировавшее многочисленные реформы, направленные на создание единой валютной системы. 1963 год ознаменовался переходом к десятичной денежной системе и введением новой субъединицы под названием халал, таким образом риял был разделен на 100 равных частей.

К июню 1986 года риял был официально привязан к специальным правам заимствования (СДР) МВФ, стоимость рияла фактически зафиксирована на уровне 1 доллар США = 3,75 риала, что примерно переводится как 1 риал = 0,266667 доллара. Эта конкретная ставка была официально введена 1 января 2003 года.

Риал пережил кратковременный подъем до 20-летнего максимума после снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США 18 сентября 2007 года. После решения Валютного управления Саудовской Аравии (SAMA) не следовать этому примеру возникли опасения по поводу инфляционного воздействия низких процентных ставок и снижения стоимости риала, что в конечном итоге привело к возвращению привязки рияла к доллару США в начале декабря 2007 года.