Саудовские риялы в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте SAR в TWD по реальному обменному курсу

1 000 sar
8 530,30 twd

1.00000 SAR = 8.53030 TWD

Среднерыночный курс в 6:11 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SAR к TWD

1 мин. назад 1 SAR → 0 TWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86181.074189.07731.457071.676840.958118.5311
1GBP1.1603611.2463103.3581.690671.945671.1117421.502
1USD0.9310.802375182.9321.356551.561160.89217.2527
1INR0.01122620.00967510.012058110.01635740.01882460.01075580.208034

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Новый тайваньский доллар
1 SAR8.53030 TWD
5 SAR42.65150 TWD
10 SAR85.30300 TWD
20 SAR170.60600 TWD
50 SAR426.51500 TWD
100 SAR853.03000 TWD
250 SAR2132.57500 TWD
500 SAR4265.15000 TWD
1000 SAR8530.30000 TWD
2000 SAR17060.60000 TWD
5000 SAR42651.50000 TWD
10000 SAR85303.00000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Саудовский риял
1 TWD0.11723 SAR
5 TWD0.58615 SAR
10 TWD1.17229 SAR
20 TWD2.34458 SAR
50 TWD5.86145 SAR
100 TWD11.72290 SAR
250 TWD29.30725 SAR
500 TWD58.61450 SAR
1000 TWD117.22900 SAR
2000 TWD234.45800 SAR
5000 TWD586.14500 SAR
10000 TWD1172.29000 SAR