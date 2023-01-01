Саудовские риялы в марокканские дирхамы

Сконвертируйте SAR в MAD по реальному обменному курсу

1000 sar
2704.33 mad

1.00000 SAR = 2.70433 MAD

Среднерыночный курс в 6:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к MAD

1 мин. назад 1 SAR → 0 MAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86211.0740589.07311.457111.677290.9581518.53
1GBP1.1599611.24575103.3131.690051.945421.1114121.4923
1USD0.931050.802729182.9321.356651.561650.892117.2525
1INR0.01122670.009679370.012058110.01635860.01883040.0107570.208032

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Марокканский дирхам
1 SAR2.70433 MAD
5 SAR13.52165 MAD
10 SAR27.04330 MAD
20 SAR54.08660 MAD
50 SAR135.21650 MAD
100 SAR270.43300 MAD
250 SAR676.08250 MAD
500 SAR1352.16500 MAD
1000 SAR2704.33000 MAD
2000 SAR5408.66000 MAD
5000 SAR13521.65000 MAD
10000 SAR27043.30000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Саудовский риял
1 MAD0.36978 SAR
5 MAD1.84889 SAR
10 MAD3.69778 SAR
20 MAD7.39556 SAR
50 MAD18.48890 SAR
100 MAD36.97780 SAR
250 MAD92.44450 SAR
500 MAD184.88900 SAR
1000 MAD369.77800 SAR
2000 MAD739.55600 SAR
5000 MAD1848.89000 SAR
10000 MAD3697.78000 SAR