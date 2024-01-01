Arabistan riyalinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SAR → MAD çevirin

1.000 sar
2.681,72 mad

1.00000 SAR = 2.68172 MAD

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9985278.971.347150.9286555.95771.533150.793808
1 INR0.012048413.361150.0162310.01118860.6742010.01847210.00956413
1 PKR0.003584610.29751810.004829010.00332880.2005870.005495770.0028455
1 CAD0.74230861.6104207.08210.68933341.53781.138070.58925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Fas Dirhemi
1 SAR2.68172 MAD
5 SAR13.40860 MAD
10 SAR26.81720 MAD
20 SAR53.63440 MAD
50 SAR134.08600 MAD
100 SAR268.17200 MAD
250 SAR670.43000 MAD
500 SAR1340.86000 MAD
1000 SAR2681.72000 MAD
2000 SAR5363.44000 MAD
5000 SAR13408.60000 MAD
10000 SAR26817.20000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Arabistan Riyali
1 MAD0.37289 SAR
5 MAD1.86447 SAR
10 MAD3.72895 SAR
20 MAD7.45790 SAR
50 MAD18.64475 SAR
100 MAD37.28950 SAR
250 MAD93.22375 SAR
500 MAD186.44750 SAR
1000 MAD372.89500 SAR
2000 MAD745.79000 SAR
5000 MAD1864.47500 SAR
10000 MAD3728.95000 SAR