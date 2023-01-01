Саудовские риялы в кувейтские динары

Сконвертируйте SAR в KWD по реальному обменному курсу

1000 sar
82.285 kwd

1.00000 SAR = 0.08229 KWD

Среднерыночный курс в 6:5 UTC
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График изменения обменного курса SAR к KWD

1 мин. назад 1 SAR → 0 KWD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862251.07489.08291.456881.677210.958118.5266
1GBP1.1597611.24555103.3121.689591.945111.1111621.4859
1USD0.93110.802858182.9451.35651.561650.89217.2501
1INR0.01122550.00967940.012056210.01635420.01882750.01075410.20797

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

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plane
Обменные курсы Саудовский риял / Кувейтский динар
1 SAR0.08229 KWD
5 SAR0.41143 KWD
10 SAR0.82285 KWD
20 SAR1.64570 KWD
50 SAR4.11426 KWD
100 SAR8.22852 KWD
250 SAR20.57130 KWD
500 SAR41.14260 KWD
1000 SAR82.28520 KWD
2000 SAR164.57040 KWD
5000 SAR411.42600 KWD
10000 SAR822.85200 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Саудовский риял
1 KWD12.15290 SAR
5 KWD60.76450 SAR
10 KWD121.52900 SAR
20 KWD243.05800 SAR
50 KWD607.64500 SAR
100 KWD1215.29000 SAR
250 KWD3038.22500 SAR
500 KWD6076.45000 SAR
1000 KWD12152.90000 SAR
2000 KWD24305.80000 SAR
5000 KWD60764.50000 SAR
10000 KWD121529.00000 SAR