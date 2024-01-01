Arabistan riyalinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → KWD çevirin

1.000 sar
82,117 kwd

1.00000 SAR = 0.08212 KWD

19:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.3931.450771.651210.94734518.3676
1 GBP1.1698411.25995104.5781.697221.93171.1082421.4877
1 USD0.92850.793682183.00191.347051.533150.8796517.0544
1 INR0.01118660.009562220.012047910.01622910.01847130.0105980.20547

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Arabistan riyalinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kuveyt Dinarı
1 SAR0.08212 KWD
5 SAR0.41059 KWD
10 SAR0.82117 KWD
20 SAR1.64234 KWD
50 SAR4.10586 KWD
100 SAR8.21172 KWD
250 SAR20.52930 KWD
500 SAR41.05860 KWD
1000 SAR82.11720 KWD
2000 SAR164.23440 KWD
5000 SAR410.58600 KWD
10000 SAR821.17200 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arabistan Riyali
1 KWD12.17770 SAR
5 KWD60.88850 SAR
10 KWD121.77700 SAR
20 KWD243.55400 SAR
50 KWD608.88500 SAR
100 KWD1217.77000 SAR
250 KWD3044.42500 SAR
500 KWD6088.85000 SAR
1000 KWD12177.70000 SAR
2000 KWD24355.40000 SAR
5000 KWD60888.50000 SAR
10000 KWD121777.00000 SAR