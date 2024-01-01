1 Kuveyt dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → SAR çevirin

1,000ك KWD = 12,22SR SAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 KWD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,266612,3080
Düşük12,206612,2066
Ortalama12,245112,2689
Değişim-0.32%-0.49%
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1 KWD → SAR istatistikleri

KWD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,2666, en düşük 12,2066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2451 oldu. KWD → SAR kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

KWD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,3080, en düşük 12,2066 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,2689 oldu. KWD → SAR kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arabistan Riyali
1 KWD12,21510 SAR
5 KWD61,07550 SAR
10 KWD122,15100 SAR
20 KWD244,30200 SAR
50 KWD610,75500 SAR
100 KWD1.221,51000 SAR
250 KWD3.053,77500 SAR
500 KWD6.107,55000 SAR
1000 KWD12.215,10000 SAR
2000 KWD24.430,20000 SAR
5000 KWD61.075,50000 SAR
10000 KWD122.151,00000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kuveyt Dinarı
1 SAR0,08187 KWD
5 SAR0,40933 KWD
10 SAR0,81866 KWD
20 SAR1,63731 KWD
50 SAR4,09328 KWD
100 SAR8,18656 KWD
250 SAR20,46640 KWD
500 SAR40,93280 KWD
1000 SAR81,86560 KWD
2000 SAR163,73120 KWD
5000 SAR409,32800 KWD
10000 SAR818,65600 KWD