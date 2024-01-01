2.000 Arabistan riyalinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → KWD çevirin

2.000 sar
162,782 kwd

1,000SR SAR = 0,08139ك KWD

08:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08170,0820
Düşük0,08140,0814
Ortalama0,08150,0817
Değişim-0.38%-0.70%
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1 SAR → KWD istatistikleri

SAR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0817, en düşük 0,0814 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0815 oldu. SAR → KWD kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

SAR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0820, en düşük 0,0814 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0817 oldu. SAR → KWD kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3880,92558,0791,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,345200,97310,66641,8511,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kuveyt Dinarı
1 SAR0,08139 KWD
5 SAR0,40696 KWD
10 SAR0,81391 KWD
20 SAR1,62782 KWD
50 SAR4,06956 KWD
100 SAR8,13912 KWD
250 SAR20,34780 KWD
500 SAR40,69560 KWD
1000 SAR81,39120 KWD
2000 SAR162,78240 KWD
5000 SAR406,95600 KWD
10000 SAR813,91200 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arabistan Riyali
1 KWD12,28630 SAR
5 KWD61,43150 SAR
10 KWD122,86300 SAR
20 KWD245,72600 SAR
50 KWD614,31500 SAR
100 KWD1.228,63000 SAR
250 KWD3.071,57500 SAR
500 KWD6.143,15000 SAR
1000 KWD12.286,30000 SAR
2000 KWD24.572,60000 SAR
5000 KWD61.431,50000 SAR
10000 KWD122.863,00000 SAR