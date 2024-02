Die Geschichte des Saudi-Riyal

Der saudische Riyal wurde nach der Gründung von Saudi-Arabien im Jahr 1932 eingeführt und unterlag im Laufe der Geschichte mehrere Veränderungen. Ursprünglich entsprach 1 Riyal 22 Qurush-Münzen. Bis 1960 wurde dieser Kurs jedoch auf 20 Qurush-Münzen für 1 Riyal geändert. 1952 wurde die Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) gegründet, die zahlreiche Reformen einleitete, um ein einheitliches Währungssystem zu schaffen. Im Jahr 1963 wurde die Währung dezimalisiert und eine neue Untereinheit, die Halala, eingeführt, die den Riyal in 100 gleiche Teile unterteilt.

Im Juni 1986 wurde der Riyal offiziell an die Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF gekoppelt, die effektiv auf 1 US-Dollar = 3,75 Riyal festgelegt wurden, was ungefähr 1 Riyal = 0,266667 Dollar entspricht. Dieser besondere Kurs wurde offiziell am 1. Januar 2003 eingeführt.

Nach der Zinssenkung der US-Notenbank am 18. September 2007 stieg der Riyal kurzzeitig auf ein 20-Jahres-Hoch. Nach der Entscheidung der saudi-arabischen Währungsbehörde (SAMA), diesem Beispiel nicht zu folgen, kamen Bedenken hinsichtlich der inflationären Auswirkungen der niedrigen Zinssätze und des geringeren Wertes des Riyal auf, was schließlich dazu führte, dass er Anfang Dezember 2007 wieder an den US-Dollar gekoppelt wurde.