沙地阿拉伯利雅 (SAR)

貨幣名稱

沙地阿拉伯利雅

SR

SAR 匯率

 USD INR PKR CAD EUR PHP AUD GBP
從SAR0.26662 22.24220 74.28050 0.36448 0.24928 15.39210 0.40818 0.21349
至SAR3.75065 0.04496 0.01346 2.74361 4.01151 0.06497 2.44992 4.68400

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比較匯率
姓名沙地阿拉伯利雅 (SAR)
符號SR
輔幣單位哈拉拉（即1/100利雅）
輔幣符號هللة
常用鈔票 ر.س5, ر.س10, ر.س50, ر.س100, ر.س500
常用硬幣1, 5, 10, 25, 50 halalas, ر.س1, ر.س2
央行沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）
使用者沙地阿拉伯

沙地阿拉伯利雅（SAR）的實用資料

沙地阿拉伯的流通貨幣名為沙地阿拉伯利雅（阿拉伯語： ريال سعودي riyāl suʿūdiyy），與美元之間以固定匯率掛鉤，其常用縮寫為 ر.سSAR或SR（沙地阿拉伯利雅／沙特利雅），1利雅可分為100哈拉拉（阿拉伯語：هللة Halalah）。

在20世紀之前，瑪麗亞·特蕾莎泰勒（Maria Theresa Thalers）銀幣與英國皇家金幣等多種外幣於沙地阿拉伯流通，維持阿拉伯的貨幣流動。當時，1英國皇家金幣的匯率相當於5瑪麗亞·特蕾莎泰勒銀幣。隨後，在1900年代初期，漢志利雅（Hejaz Riyal）獲引入成為官方貨幣。

沙地阿拉伯利雅的現代歷史

沙地阿拉伯在1932年成立後發行沙地阿拉伯利雅。該貨幣的匯率在歷史上曾經歷多次調整。最初，1利雅相等於22庫魯什幣。然而，此匯率在1960年前獲調低至1利雅兌20庫魯什幣。值得留意的是，沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）在1952年成立後推動了多項改革，務求建立統一的貨幣體系。1963年，該貨幣實施十進制，並引入名為哈拉拉的輔幣單位，將利雅分為100等份。

及至1986年6月，利雅正式與國際貨幣基金組織的特別提款權（SDR）掛鉤，使匯率固定為1美元兌3.75利雅（約算為1利雅相等於0.266667美元），並於2003年1月1日正式實施此特定匯率。

2007年9月18日，美國聯邦儲備局減息後，利雅的匯價短暫飆升至20年高位。由於沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）沒有仿效美國減息，市場憂慮低利率會造成通貨膨脹及利雅貶值，最終導致利雅於2007年12月初恢復與美元掛鉤。

沙地阿拉伯利雅兌各國貨幣匯率