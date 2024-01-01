沙地阿拉伯利雅 (SAR)
貨幣名稱
沙地阿拉伯利雅
貨幣符號
SR
|姓名
|沙地阿拉伯利雅 (SAR)
|符號
|SR
|輔幣單位
|哈拉拉（即1/100利雅）
|輔幣符號
|هللة
|常用鈔票
|ر.س5, ر.س10, ر.س50, ر.س100, ر.س500
|常用硬幣
|1, 5, 10, 25, 50 halalas, ر.س1, ر.س2
|央行
|沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）
|使用者
|沙地阿拉伯
沙地阿拉伯利雅（SAR）的實用資料
沙地阿拉伯的流通貨幣名為沙地阿拉伯利雅（阿拉伯語： ريال سعودي riyāl suʿūdiyy），與美元之間以固定匯率掛鉤，其常用縮寫為 ر.سSAR或SR（沙地阿拉伯利雅／沙特利雅），1利雅可分為100哈拉拉（阿拉伯語：هللة Halalah）。
在20世紀之前，瑪麗亞·特蕾莎泰勒（Maria Theresa Thalers）銀幣與英國皇家金幣等多種外幣於沙地阿拉伯流通，維持阿拉伯的貨幣流動。當時，1英國皇家金幣的匯率相當於5瑪麗亞·特蕾莎泰勒銀幣。隨後，在1900年代初期，漢志利雅（Hejaz Riyal）獲引入成為官方貨幣。
沙地阿拉伯利雅的現代歷史
沙地阿拉伯在1932年成立後發行沙地阿拉伯利雅。該貨幣的匯率在歷史上曾經歷多次調整。最初，1利雅相等於22庫魯什幣。然而，此匯率在1960年前獲調低至1利雅兌20庫魯什幣。值得留意的是，沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）在1952年成立後推動了多項改革，務求建立統一的貨幣體系。1963年，該貨幣實施十進制，並引入名為哈拉拉的輔幣單位，將利雅分為100等份。
及至1986年6月，利雅正式與國際貨幣基金組織的特別提款權（SDR）掛鉤，使匯率固定為1美元兌3.75利雅（約算為1利雅相等於0.266667美元），並於2003年1月1日正式實施此特定匯率。
2007年9月18日，美國聯邦儲備局減息後，利雅的匯價短暫飆升至20年高位。由於沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）沒有仿效美國減息，市場憂慮低利率會造成通貨膨脹及利雅貶值，最終導致利雅於2007年12月初恢復與美元掛鉤。