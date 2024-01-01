沙地阿拉伯利雅的現代歷史

沙地阿拉伯在1932年成立後發行沙地阿拉伯利雅。該貨幣的匯率在歷史上曾經歷多次調整。最初，1利雅相等於22庫魯什幣。然而，此匯率在1960年前獲調低至1利雅兌20庫魯什幣。值得留意的是，沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）在1952年成立後推動了多項改革，務求建立統一的貨幣體系。1963年，該貨幣實施十進制，並引入名為哈拉拉的輔幣單位，將利雅分為100等份。

及至1986年6月，利雅正式與國際貨幣基金組織的特別提款權（SDR）掛鉤，使匯率固定為1美元兌3.75利雅（約算為1利雅相等於0.266667美元），並於2003年1月1日正式實施此特定匯率。

2007年9月18日，美國聯邦儲備局減息後，利雅的匯價短暫飆升至20年高位。由於沙烏地阿拉伯貨幣局（SAMA）沒有仿效美國減息，市場憂慮低利率會造成通貨膨脹及利雅貶值，最終導致利雅於2007年12月初恢復與美元掛鉤。